Paparazzi: Fernanda Serrano e novo namorado apanhados juntos no aeroporto

Saiba quem é o homem que conquistou Fernanda Serrano

Depois de uns dias em São Tomé e Príncipe, Fernanda Serrano regressou esta tarde, dia 11, a Lisboa. E apesar de ter partido para esta viagem acompanhada pelo namorado, o personal trainer Ricardo Pereira,Ricardo Pereira foi o primeiro a deixar o aeroporto, colocando os óculos escuros. Saiu para o exterior e só bastante tempo depois Fernanda foi vista nas chegadas com as malas de viagem.Já no exterior, os dois acabaram por sair juntos no mesmo carro, mas sempre a tentar esconder-se dos fotógrafos presentes no local.À saída do aeroporto, e confrontada pelos jornalistas, a atriz não confirmou nem desmentiu o romance, garantindo ter direito à sua privacidade.Recorde-se que o CM revelou em primeira mão a identidade do novo amor de Fernanda Serrano. Ricardo Pereira é personal trainer e vizinho da atriz na zona da Aroeira, Charneca de Caparica . O romance dura há pouco mais de um mês, mas de acordo com os amigos mais chegados, Fernanda está "muito apaixonada".

O novo amor surge depois do final do casamento de 15 anos entre Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos. O ex-casal tem quatro filhos em comum.