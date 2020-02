Paparazzi não largam Bruno Fernandes em Inglaterra

Craque foi 'apanhado' nas compras com a mulher.

Um mês depois de se ter mudado para Inglaterra, ao serviço do Manchester City, Bruno Fernandes ainda se está a ambientar às novas rotinas. Mas a verdade é que já se tornou num alvo dos paparazzi, que não o largam, nem nas idas ao supermercado com a mulher, Ana Pinho, que também se mudou para acompanhar o jogador.Descontraído, Bruno foi surpreendido a fazer as compras para a casa e pelas imagens captadas fica evidente que o casal adquiriu bens essenciais, como comida, papel higiénico, uma tábua de passar a ferro e um estendal.Dedicado à família, o internacional português revela que faz questão de participar nas tarefas diárias junto da mulher. Recorde-se que Bruno e Ana Pinho mantêm um romance desde os tempos da escola e são pais da pequena Matilde, de três anos.