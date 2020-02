Par de Angie Costa é o 'ex' que Joana Diniz acusa de violência doméstica

, começou por dizer a mãe de Joana sobre a filha, que deu que falar no reality-show pelo romance com Luís Nascimento, vencedor da quarta edição do reality-show.



"Ele comigo foi sempre um rapaz muito educado e muito doce, mas tinha muitos ciúmes dela. Ela gostava de usar minissaias, decotes, de ter os amigos dela. Ele era uma pessoa que não gostava que a Joana vestisse minissaia, que andasse com decotes…", adianta ainda a mãe de Joana Diniz.



Na altura que a polémica estalou, Vadim desmentiu todas as acusações de que foi alvo e chegou mesmo a alegar que foi ele a vítima nas mãos de Joana Diniz durante a relação.



O certo é que Joana Diniz insiste em falar sobre a violência doméstica que sofreu, mas sem nunca mencionar o nome do ex-companheiro. No programa 'A Tarde É Sua', admitiu que, nesse namoro, "já não era amor, era uma doença que a pessoa tinha."







Depois de desabafar que sofreu de violência doméstica durante uma relação anterior, sem nunca revelar a identidade do homem que a agrediu, já se sabe de quem falava Joana Diniz.A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', que voltou a falar sobre o pesadelo que viveu recentemente em conversa com Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua', namorou com o bailarino que está a formar dupla com Angie Costa no 'Dança com as Estrelas'.Vadim Potapov é o nome do bailarino, que já participou noutros formatos de talentos como os programas 'Achas Que Sabes Dançar', na SIC, e 'Got Talent', na RTP1.Foi em 2013, quando decorria a edição da 'Casa dos Segredos' onde Joana Diniz foi concorrente, que o nome do dançarino começou a ser falado e pelas piores razões. Na mesma altura, a mãe da ex-concorrente, revelou à 'TV7Dias' a relação conturbada que Vadim viveu com a filha.