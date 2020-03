“Para a semana já vai para casa”: Mãe de CR7 recupera favoravelmente

01:30

Dolores Aveiro, de 65 anos, que na madrugada da última terça-feira sofreu um acidente vascular cerebral, continua a recuperar da melhor forma e as notícias dos médicos são tão animadoras que a família acredita que a matriarca do clã poderá ter alta no decorrer da próxima semana."Graças a Deus, está tudo a correr bem. Para a semana já vai para casa", disse aoa filha mais velha, Elma Aveiro, que se mostra agora mais tranquila, depois de ter vivido momentos de grande aflição.Há poucos dias, também Katia Aveiro falou àpara descansar os fãs de Dolores e afirmar que o AVC não tinha deixado sequelas. A mãe de Ronaldo, recorde-se, está internada no Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal.