Parabéns a Kate Middleton pelos seus 42 anos

A princesa de Gales completou na terça-feira 42 anos e a imprensa britânica desfez-se em elogios para com aquela que – tudo leva a querer – deverá ser a próxima rainha de Inglaterra.A elegância, a simpatia, a disponibilidade para com todos aqueles que cruzam o seu caminho, tudo isso foi sublinhado pelos jornalistas habituados a seguir a realeza em todos os passos.Kate Middleton, a primeira mulher plebeia a ser acolhida no seio na família real britânica – desde sempre muito tradicionalista – tem sabido, a pouco e pouco, conquistar o coração dos ingleses.A mãe dos três filhos do príncipe William (George, Charlotte e Louis) é a imagem da discrição, em contraste gritante com Diana de Gales que, apesar de aristocrática, tantas dores de cabeça provocou.