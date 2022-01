Paris é palco de glamour e beleza Criadores mostram propostas para o tempo quente.

Paris é palco de glamour e beleza

01:30

Vânia Nunes

Paris voltou a ser palco de um dos eventos mais aguardados do ano, a Semana de Moda. Ainda que com as medidas de segurança apertadas devido à pandemia de Covid-19, vários estúdios e espaços da capital francesa abriram-se a modelos, críticos e alguns convidados para a apresentação das propostas para a primavera/verão deste ano.



Depois de alguns dias dedicados à moda masculina, é agora a vez dos criadores de alta-costura brilharem com ‘looks’ carregados de feminilidade. Sensualidade, elegância e glamour contrastaram com a irreverência nas propostas que as manequins desfilaram na passerelle, com inspirações nos anos de 1920 e na modernidade.

