Paris Hilton anuncia que quer candidatar-se à presidência dos EUA

Depois do rapper Kanye West anunciar que se vai candidatar à presidência dos Estados Unidos, a socialite norte-americana Paris Hilton, de 39 anos, revelou através de um vídeo partilhado nas redes sociais que também vai fazer o mesmo.

No vídeo intitulado "Paris para presidente", a bisneta do fundador da cadeia de hóteis Hilton afirmou que quer a cantora Rihanna como vice-presidente. "Ela é linda e talentosa. Eu acho que ela seria uma boa vice-presidente. Tem de ser uma mulher. Alguém que seja honesto e diga sempre a verdade se a roupa não está fofa", disse a modelo quando questionada sobre as características que um presidente deve ter.

Para além disso, a socialite pretende pintar a Casa Branca de rosa, pois "branco é demasiado aborrecido".

As declarações de Paris Hilton estão a causar muita indignação entre os internautas que questionam a veracidade das afirmações.



Até ao momento, a socialite não se pronunciou mais sobre o assunto.



Veja aqui o vídeo:





A carregar o vídeo ...

