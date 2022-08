Paris Hilton: Dinheiro, ratos e saltos de avião

Paris Hilton recebeu o primeiro cartão de crédito aos nove anos

Miguel Azevedo

Bisneta do magnata de hotéis Conrad Hilton, e com uma fortuna pessoal avaliada em mais de 300 milhões de euros, Paris Hilton recebeu o seu primeiro cartão de crédito aos 9 anos e tem precisamente como passatempo preferido gastar dinheiro.No topo da lista estão as joias, as roupas ("nunca usem a mesma roupa duas vezes", costuma dar como conselho), as viagens e as festas. Quando fez 21 anos, por exemplo, a empresária celebrou o aniversário com cinco festas de arromba em diferentes partes do mundo: em Hollywood, Nova Iorque, Las Vegas, Londres e Tóquio.Tem ratos de estimação, gosta de pescar e de fazer ski, sabe tocar violino e piano desde os cinco anos, foi vegana durante dois anos e é completamente obcecada por gadgets e novas tecnologias (já investiu em várias empresas do setor e lançou a sua própria coleção de NTFs).Mas Paris Hilton tem um vício, no mínimo improvável: as alturas, e em particular o paraquedismo. A própria já admitiu que nada lhe dá mais adrenalina do que poder saltar de um avião.