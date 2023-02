Paris Hilton diz ter sido vítima de assédio

Harvey Weinstein em 2000, quando tinha 19 anos. Segundo contou a socialite, atualmente com 42 anos, à revista 'Glamour', o caso terá ocorrido durante o Festival de Cannes, numa altura em que queria seguir a carreira de atriz e foi abordada pelo ex-produtor de cinema, de 70, entretanto condenado por crimes sexuais., começou por contar., revelou., terminou.De recordar que Harvey Weinstein foi recentemente condenado a 16 anos de prisão por crimes de violação e agressão sexual e encontra-se desde 2020 a cumprir outra condenação de 23 anos por violação. No entanto, o antigo produtor nega que o incidente com Paris Hilton tenha ocorrido.