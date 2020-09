Paris Jackson exige a verdade sobre o seu passado

11:40

estará a requerer um teste de DNA para saber, de uma vez por todas, se é filha de Elizabeth Taylor e não de Debbie Rowe. Segundo fonte próxima da família, citada pela revista canadiana ‘New Idea’, Jackson sempre teve uma afeição especial por aquela que desempenhou o papel de sua madrinha, mas com o passar dos anos Paris vê cada vez mais semelhanças físicas com Elizabeth Taylor.A notícia avançada por aquela publicação volta a dar novo impulso a uma tese rocambolesca que carrega em si algumas questões inverosímeis. A primeira delas prende-se com o facto de Elizabeth Taylor ter 60 anos à data do nascimento de Paris Jackson ou, por outras palavras, ser demasiado velha para gestar e dar à luz uma criança. Agarrada a este enredo está a tese que defenda que Michael Jackson (pai de Paris Jackson) teria convencido Elizabeth Taylor a congelar os seus óvulos para que pudesse vir a usá-los mais tarde. A história de que Paris pode ser filha de Elizabeth Taylor não é completamente nova e começou a ser desenhada quando começaram a surgir notícias de que Debbie Rowe odiava a amizade que a atriz tinha com Michael Jackson.Paris volta assim às páginas da imprensa cor de rosa onde, volta e meia, é protagonista das mais variadas histórias. A revista ‘Star’, por exemplo, chegou a afirmar que Paris se havia casado à pressa quando, na verdade, nenhum casamento havia ocorrido e o ‘National Enquirer ‘chegou a escrever que ela estava a fazer reabilitação com Demi Lovato, o que acabou por não se comprovar. Resta agora saber se é desta que se desvenda a novela Elizabeth Taylor.