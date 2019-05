Parque temático simula morte de Diana

25 mai 2019 • 17:41

National Enquirer Live!





"Mostra o trajeto desde o momento em que a princesa deixa o hotel Ritz, a perseguição dos paparazzi e o clarão que julgamos ter cegado o condutor".



Esta experiência, considerada mórbida por muitos e que tem causado polémica, tem um custo de 27 euros para adulto e 15 para criança. O criador assegura não haver sangue envolvido na simulação e que, até então, não existem queixas por parte da casa real britânica. , no estado de Tennessee, Estados Unidos, criou um simulador que permite aos visitantes reviver os últimos momentos da princesa Diana, que morreu aos 36 anos, vítima de um acidente de viação.Esta experiência, considerada mórbida por muitos e que tem causado polémica, tem um custo de 27 euros para adulto e 15 para criança. O criador assegura não haver sangue envolvido na simulação e que, até então, não existem queixas por parte da casa real britânica.

É possível, a partir desta sexta-feira, 24, assistir à recriação do acidente que matou a "princesa do povo" em 1997, no túnel de l'Alma, em Paris.O parque temático