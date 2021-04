Passadeira dos Óscares brilha com as melhores do cinema

Numa edição atípica, marcada pelas restrições impostas pela pandemia, a 93ª noite dos Óscares contou, no entanto, com a tradicional passadeira vermelha e com o glamour e o brilho de outros tempos.Decotes arrojados, aberturas laterais, ou até mesmo na cintura, marcaram o desfile de estrelas que antecedeu a entrega dos prémios, no histórico Dolby Theatre, e também no edifício da Union Station, em Los Angeles, EUA, e noutras cidades da Europa.Um dos destaques da noite foi Carey Mulligan, nomeada para Melhor Atriz pelo seu papel em ‘Uma Miúda com Potencial’. No final, não levou a cobiçada estatueta para casa, mas fez furor com o imponente vestido dourado, de lantejoulas, com assinatura Valentino. Andra Day escolheu a mesma cor, mas optou por um modelo mais atrevido. Viola Davis, outra das protagonistas da noite, elegeu um arrojado modelo branco, da autoria de Alexander McQueen.O look de Zendaya vai também ficar para a história. A atriz deslumbrou com um vestido fluido amarelo, com uma abertura na zona da barriga, Valentino, e os longos cabelos soltos.Combinou com joias avaliadas em 5 milhões de euros. Nenhum dos convidados usou máscara e todos foram testados previamente