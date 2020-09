"Passei o casamento a trair a Iran": Hulk reage a críticas da ex e faz revelações inéditas

Furioso com a ex-mulher, Hulk, de 34 anos quebrou o silêncio para revelar que Iran, de 53, sempre quis manter um relacionamento de aparências e que nunca estiveram apaixonados. “O meu casamento não surgiu por amor, por paixão, nada, foi um acidente teres engravidado de Ian. Desde o momento que comecei a namorar contigo, comecei a sustentar-te e a toda a tua família...”, começou por revelar o futebolista num vídeo online, dizendo que a gestação surgiu passado um mês de se conhecerem.









Por isso, a relação de mais de 12 anos sempre foi fria, distante, e aberta a outras relações. “Passei o meu casamento todo a trair a Iran. Vivia uma vida de solteiro. Ela sabia muito bem e queria ter só o status de esposa do Hulk”, acusa o jogador.