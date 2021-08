Passos Coelho descansa com a família no Algarve

O ex-primeiro ministro encontra-se agora no Sul do País com a filha, Júlia, e a enteada, Teresa, a desfrutar do habitual período de férias. A zona da Manta Rota passou a ser ponto de paragem obrigatório para o clã há já vários anos e a tradição mantém-se.



Pedro Passos Coelho, de 57 anos, está determinado a seguir em frente, mas não esquece os locais onde viveu momentos felizes com a mulher, Laura Ferreira, que perdeu a luta contra o cancro no ano passado.O ex-primeiro ministro encontra-se agora no Sul do País com a filha, Júlia, e a enteada, Teresa, a desfrutar do habitual período de férias. A zona da Manta Rota passou a ser ponto de paragem obrigatório para o clã há já vários anos e a tradição mantém-se.

No regresso ao Algarve, o ex-líder do Partido Social Democrata foi a banhos e manteve sempre uma postura atenta à filha mais nova, de acordo com a ‘Nova Gente’. O clima foi de descontração entre a família, que revelou boa disposição no areal e por isso não conseguiu escapar aos olhares curiosos dos banhistas.





Passos Coelho tenta assim superar as perdas que viveu ao longo dos últimos anos. Em 2019 perdeu o pai, António Passos Coelho, e em outubro do ano seguinte o irmão Miguel.





Os problemas parecem perseguir o político, que continua atento à ex-mulher, a ex-Doce Fátima Padinha, que luta há vários anos contra um cancro da mama, e à irmã, Maria Teresa, que também está com a saúde fragilizada. O sentimento de dor não abala Passos, que mantém o sorriso apesar de todos os contratempos.