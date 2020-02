Passos Coelho faz homenagem à eterna amada em funeral

O último adeus a Laura Ferreira, mulher de Pedro Passos Coelho, ficou marcado por uma emoção profunda do ex-primeiro ministro e respetiva família. O funeral decorreu, ontem, no Centro Funerário de Cascais e foi reservado a um núcleo muito restrito.O antigo primeiro-ministro chegou ao local sozinho, cerca de 30 minutos antes da missa em memória da companheira. Juntou-se posteriormente à filha Júlia e à enteada Teresa. Os amigos íntimos, visivelmente emocionados, saudaram Passos Coelho. A cerimónia de homenagem à fisioterapeuta terminou perto das 12h00. O corpo seguiu para o crematório e os familiares despediram-se depois de Laura.À saída do centro funerário, a filha Júlia apareceu como uma rosa branca e foi abraçada pelos familiares. Os pais de Laura Ferreira não conseguiram conter a emoção. Entraram no carro ainda em lágrimas com o apoio dos filhos.Pedro Passos Coelho foi o último a deixar o espaço. Despediu-se da família e amigos e regressou ao veículo com uma moldura com uma fotografia da companheira.O ex-líder do PSD esteve totalmente dedicado a Laura Ferreira nos últimos dois anos, quando a doença atingiu a sua pior fase.A ex-mulher de Pedro Passos Coelho, Fátima Padinha, também participou nas cerimónias fúnebres. A antiga vocalista das Doce surgiu irreconhecível, apoiada por uma bengala, causando surpresa. Fátima, recorde-se, enfrentou uma fase delicada de saúde ao travar uma luta contra o cancro da mama. Seguiu-se uma longa recuperação, prejudicada por outros problemas de saúde. "Também passei por um cancro e sofri uma embolia pulmonar. Têm sido anos difíceis", disse a antiga cantora recentemente ao Correio da Manhã.u Teresa Rosa, a irmã adotiva de Pedro Passos Coelho, foi das figuras mais emocionadas na despedida emotiva a Laura Ferreira. A angolana ficou em lágrimas após a missa de homenagem à fisioterapeuta e abandonou o local apoiada pela filha. Teresa tem sido um apoio importante para Passos Coelho. Os dois mantêm uma relação muito próxima desde tenra idade, após o pai do ex-líder do PSD a adotar com apenas cinco anos, depois de Teresa ter perdido os pais na guerra Colonial. Em entrevistas, sempre se mostrou orgulhosa da família e do irmão.