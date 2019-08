Passos Coelho surpreende com novo visual

Passos Coelho

Foto: Miguel Baltazar

01:30

Aos 55 anos, Pedro Passos Coelho surpreendeu com uma mudança drástica de visual e surge irreconhecível.O antigo primeiro-ministro rapou o cabelo, deixou crescer a barba e uma fonte próxima revelou à revista ‘Nova Gente’ que a drástica mudança se deve aos graves problemas que tem enfrentado ao longos dos últimos meses: "Neste momento, ele tem um enorme problema da mulher em cima. Ele tinha um farto cabelo loiro, mas todos estes problemas da vida pessoal e política começaram a deixar marcas e ele começou a perder muito cabelo."Recorde-se que foi diagnosticado um tumor ósseo maligno à mulher do militante do PSD, Laura Ferreira, e que tem vivido momentos de grande fragilidade.