Pastor de ‘Tou xim’ muda de sexo

01:30

Lembra-se de um anúncio da Telecel [atual Vodafone], que se tornou icónico na década de 90, em que um pastor atendia o telemóvel no meio do seu rebanho e dizia, com sotaque carregado: "Tou xim... Só um momento... É ‘pra’ mim"?









Mais de vinte anos depois, voltou a aparecer nos ecrãs para mostrar a sua transformação: mudou de sexo e agora é uma mulher, chamada Maria João.

João Vaz começou o processo de mudança há dois anos, altura em que ganhou coragem para se assumir como mulher e contou com o apoio da ex-mulher e das filhas. "Encontrei-me graças a uma pessoa, a uma namorada que eu tive", disse a atriz, que admite não se rever nas imagens antigas, anteriores à mudança de sexo. "Quando vejo fotos antigas, aquilo faz-me muita confusão, aquela pessoa não sou eu, não me identifico com aquele homem".





Maria João, hoje com 54 anos, recorda que sempre se sentiu diferente. "Maquilhava-me às escondidas, fechado à chave na casa de banho".