Pastor do 'Big Brother' já tentou a sorte com Maria Leal

Rui Alves, de 22 anos, é um dos concorrentes mais populares da nova edição do 'Big Brother', da TVI. O pastor natural de Vila Real, é um antigo conhecido da cantora Maria Leal.

Os dois cruzaram-se numa festa popular no Norte do País. O jovem não ficou indiferente, terminando por atirar-se à ex-namorada de Tiago Ginga.

"Adoro ter tirado uma foto em contigo, é linda! Veja mais novas, não me escapem",

escreveu como legenda da imagem, compartilhada através das redes sociais.

Pastor conquistou os portugueses.