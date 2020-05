Pastor do 'Big Brother' reage à expulsão: "Enterrei-me, fui para um grupo falso"

A carregar o vídeo ...

Pastor foi expulso pelos portugueses.

O jovem marcou presença no 'Você na TV' esta segunda-feira, 25, e revelou-se triste pelo seu desempenho no jogo.disse em conversa com Manuel Luís Goucha.No programa da TVI, o rapaz de Vila Real uniu-se a Pedro Soá, Daniel Monteiro, Jéssica Nogueira, Pedro Alves e Hélder. O grupo tem sido alvo de duras críticas por parte dos espectadores.Esta semana, Noélia, Renato, Teresa, Ana Catharina e Diogo Cunha são os concorrentes que estão em risco de abandonar o 'Big Brother'.