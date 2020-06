Pastor Rui Alves acusa 'Big Brother' de manipular os votos

Rui Alves, ex-concorrente do ‘Big Brother’, teceu fortes críticas à produção do programa, num direto que fez na rede social Instagram. À conversa com o entrevistador, Rui Marques, o pastor de Vila Real acusou a produção de manipular os votos: "Se queres que te diga uma coisa, não são os portugueses que decidem. É a produção", avisou.

As acusações surgem depois de o entrevistador ter afirmado que Rui Alves poderia ser o grande vencedor do programa, dado que normalmente os portugueses "gostam de pastores".

"E não me importo de amanhã dizerem que eu disse isso. Os portugueses, quando votam naquele número, é para juntarem os 50 mil euros", atirou o ex-concorrente.

Recorde-se que o pastor, quando saiu do programa, admitiu ter-se enterrado por se ter juntado aos ‘Kamikaze’.