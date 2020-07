Patrícia Carmona: "Não roubei o meu filho”

Mãe do ator da SIC nega acusações de roubo e burla. Patrícia confirma à ‘Vidas’ que existiu uma má gestão do dinheiro do filho, Diogo Carmona.

29 jul 2020 • 15:34

Patrícia Carmona, que trava uma batalha em tribunal com o filho, Diogo Carmona, nega as acusações de roubo e burla por parte do ator, que alega que a mãe gastou todo o dinheiro que ganhou desde criança, enquanto participou em produções televisivas.Depois de ter sido condenado por violência doméstica à avó, Diogo contra-atacou e moveu um processo contra a mãe, acusando-a de burla., afirmou Patrícia Carmona à ‘Vidas’.", alegou a mãe do ator da SIC que garante ter conseguido manter o mesmo estilo de vida "folgado", sem o dinheiro do filho. "O meu erro foi não saber dizer que ‘não’", frisou ainda Patrícia, defendendo-se das acusações.Amputação do péEm outubro de 2019, Diogo Carmona sofreu a amputação do pé esquerdo, depois de ter sido atropelado por um comboio. Segundo a mãe, tratou-se de uma tentativa de suicídio. "", revelou Patrícia que manteve contacto com os médicos durante o período crítico no hospital.