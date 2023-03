Patrícia Mamona ousada a desfrutar de férias após medalha de bronze

Patrícia Mamona, de 34 anos, está nas Maldivas de férias

01:30

A atleta, de 34 anos, continua a trazer medalhas para Portugal: desta vez foi a de bronze no triplo salto dos Europeus de Pista Coberta, na Turquia. Patrícia Mamona fez 14,16 metros na primeira tentativa, o suficiente para subir ao lugar mais baixo do pódio.A atleta portuguesa tem agora cinco medalhas em Europeus, ouro (2016) e prata (2012) ao Ar Livre e ouro (2021) e bronze (2017 e 2023) em Pista Coberta.A isto acresce a medalha de prata alcançada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que é até agora o ponto alto da sua carreira. Patrícia Mamona aproveitou os dias seguintes à competição para descansar. A atleta foi de férias para as Maldivas e os seus seguidores não deixaram de reparar no luxo que a rodeia. De biquíni, são muitas as fotografias que Patrícia Mamona tem partilhado nas redes sociais, com as praias de água translúcida.E, para além do cenário idílico, também salta à vista a sua excelente forma física. E nem Rui Unas resistiu a fazer um comentário divertido: "Deve ser com cada triplo salto para essa aguinha."