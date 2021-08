Patrícia Palhares confessa: “Sou louca pela Beyoncé desde pequenina” Namorada de Palhinha continua empenhada em vingar no mundo da música.

Patrícia Palhares continua empenhada em vingar no mundo da música. Em conversa com os seguidores do Instagram, levantou um pouco da ponta do véu. “Vão existir novidades, sim, mas com calma para ser bem feito”, explicou. Os fãs também quiseram saber se a namorada do futebolista João Palhinha aceitaria participar novamente no ‘All Together Now’, da TVI. “Sim, voltaria e aconselho todos a nunca desistirem, porém, devem estar preparados para aceitarem tudo o que daí advém, quer seja o bom, mas também o menos bom”. Enquanto não partilha o novo projeto, Patrícia vai mostrando o seu talento nas redes sociais. “Vou fazer mais vídeos a cantar, vocês estão sempre a pedir e eu adoro partilhar convosco”. No final da conversa, a jovem fez algumas confissões: “Eu tenho muitos cantores favoritos, mas sempre fui louca pela Beyoncé, desde pequenina, e mais tarde veio a Jessie J, por isso são as duas.”

