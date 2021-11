Patrícia Palhares dá cartas na música com apoio de Palhinha

Patrícia Palhares no programa ‘Em Família’ (TVI)

Carolina Cunha

Depois de se ter lançado para a ribalta no programa ‘All Together Now’ (TVI), a mulher de João Palhinha, Patrícia Palhares, não pára de somar conquistas na música - enquanto continua a frequentar o curso de Medicina.A cantora já tem os primeiros concertos agendados e começa a afirmar a sua carreira musical. Será nos dias 21 e 22 de dezembro que a musa do médio do Sporting vai subir ao palco do Pavilhão Multiusos de Guimarães para um concerto de Natal com outras figuras do espetáculo. Além disso, anunciou no programa ‘Em Família’ (TVI) que vai apresentar temas originais no decorrer do próximo ano.Motivos para celebrar junto da cara-metade, que é o principal pilar neste percurso. Recorde-se que Patrícia e Palhinha casaram este ano e a cantora já revelou que deseja ter um filho.