Patrícia Piloto foi o primeiro grande amor de Pedro Lima

A empresáriafoi o primeiro grande amor decom o casal a separar-se após o nascimento do único filho em comum, João Francisco, hoje com 20 anos.Apesar do divórcio, a filha da conhecida cabeleireira Lúcia Piloto - e que gere os negócios da mãe - sempre manteve uma boa relação com Pedro Lima. Os dois partilhavam até hoje vários amigos em comum, como é o caso da apresentadora Liliana Campos.O ator, que esteve casado com Patrícia entre 1997 e 1999, mostrou-se sempre um pai presente na vida de João Francisco, com quem mantinha uma relação de grande cumplicidade. Apesar de separados, o antigo casal mantinha-se unido em prol do filho.Depois do fim do casamento, o ator namorou com Rita Ferro Rodrigues, até conhecer Anna Westerlund, a mulher da sua vida.