Patrícia Tavares conta que começou a trabalhar com oito anos para ajudar a família

Patrícia TavaresCom onze anos já contava com um papel secundário numa série transmitida pela RTP, percurso que relembrou no decorrer do programa.Como era aos domingos ou aos sábados, dava para conciliar. E íamos todos, os quatro [fazer figuração]", começou por contar.O cinema tornou-se desde cedo numa 'escapatória' para a atriz, lugar onde somava bons momentos em família."Além de ser uma procura de tentar melhorar a vida,, porque obrigatoriamente estávamos juntos, estávamos a trabalhar, havia aquele sentido quase de missão, de curiosidade, e", revelou.Durante a conversa, Patrícia Tavares fez ainda referência ao irmão mais novo, Márcio Ferreira, e lamentou o seu curto percurso na representação."O meu irmão começou a fazer televisão quando eu comecei. (...)De vez em quando acontecem estas coisas, e por culpa de alguém que mandava na altura, que dizia que na família não podia haver dois talentos... O caminho do meu irmão seguiu outro caminho e ele está muito feliz", destacou.E continua. ". Ele foi para outro sítio e está muito feliz, mas eu sei que ele tem muita vontade de voltar."