Patrícia Tavares revela os segredos para ter uma imagem jovem

Foi há cerca de quatro anos que Patrícia Tavares decidiu começar a atenuar alguns efeitos da idade e iniciou os tratamentos de estética ao rosto com o dermatologista Manuel Carvalho Carito. Uma prática que tem contribuído para manter a sua imagem cuidada e saudável e o rosto rejuvenescido. Sem tabus, a atriz assume que estes procedimentos são uma mais valia também para a sua profissão uma vez que o corpo e a imagem são a sua principal "ferramenta de trabalho". "", confidenciou a atriz à ‘Vidas’.Um dos tratamentos em que confia e vê resultado é feito através da injeção de nutrientes como o colagénio, a elastina e ácido hialurónico, que promove a renovação das células no rosto, fruto da idade e de agentes invasivos, como a poluição e a maquilhagem.", disse Patrícia, satisfeita com a sua imagem.", explicou o dermatologista Manuel Carito, que aconselha o inicio dos tratamentos antes dos 30 anos.Para Patrícia, esta é também uma forma de se manter confiante com a imagem e de aumentar a sua estoestima. "", disse a atriz.Além dos ‘truques’ dos tratamentos de estética, a artista faz por manter um estilo de vida saudável com o incentivo da filha, Carolina, que está atenta a esta temática. "", revelou.