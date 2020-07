Paula Amorim mostra bebé de barriga de aluguer

A empresária Paula Amorim, de 49 anos, e o marido Miguel Guedes de Sousa, CEO dos restaurantes JNcQuoi, revelaram pela primeira vez uma fotografia do filho, que nasceu fruto de uma barriga de aluguer nos EUA."Não poderia deixar de partilhar esta felicidade pura!", escreveu o empresário na legenda da fotografia publicada nas redes sociais. Depois de o casal ter vivido toda a gravidez numa onda de secretismo, agora já não se coíbe em mostrar o bebé. Na publicação é visível o ambiente de felicidade e união da família com a chegada do filho, que será um dos herdeiros da fortuna da família.O casal milionário recorreu a uma barriga de aluguer, nos EUA, para concretizar o sonho de ter um filho em comum. O bebé, Manuel Américo Amorim Guedes de Sousa, a quem foi atribuído o nome do avô materno, nasceu em maio, com 3 quilos e 700 gramas e os pais viajaram até ao outro lado do Atlântico para o trazerem para Portugal.A filha de Américo Amorim - que morreu em 2017 - dono da maior e mais antiga corticeira do Mundo, é ainda mãe de Rui, de 21 anos, e Francisca, de 18, fruto do casamento com o também empresário Rui Alegre, de quem se separou em 2005.Esta prática de barriga de aluguer não é permitida em Portugal e Cristiano Ronaldo foi a primeira personalidade conhecida em Portugal a recorrer a uma gestação de substituição para ser pai.