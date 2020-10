Paula Lobo Antunes em dieta após ser mãe

18 out 2020 • 17:08

Nove meses depois de ter sido mãe pela segunda vez,não está satisfeita com a sua atual forma física e quer recuperar a silhueta que tinha antes de engravidar."Isto de ter bebés aos 44 anos é muito giro muito giro, mas voltar ao corpinho dos 20 nem por isso… estou/estava a precisar de alguma ajuda", começa por explicar a atriz, que iniciou um regime com recurso a alguns sumos detox, mas sempre com cautela e sem grandes restrições, uma vez que ainda está a amamentar. "Não queria nada de muito radical que pudesse diminuir o leite ou fazer-me sentir de alguma forma cansada ou sem energia", começou por explicar Paula, que já começou a ver alguns resultados. "Já passou uma semana e não podia ter corrido melhor… fome zero".A companheira de Jorge Corrula vive uma fase feliz com a família novamente a aumentar.