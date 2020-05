Paula Lobo Antunes mostra rosto da filha bebé em comum com Jorge Corrula

surpreendeu os seguidores ao mostrar o rosto da filha bebé, Mel, fruto da relação com o ator Jorge Corrula.

Nos últimos dias, vários artistas associaram-se ao movimento "Unidos pelo Presente e Futuro da Cultura em Portugal", que alerta para as dificuldades que o setor da cultura está a atravessar, devido ao novo coronavírus. A atriz não quis deixar de assinalar uma posição, chamado a atenção para o problema numa fotografia onde a filha surge com um cartaz com uma frase do movimento.

Os fãs do casal de atores mostram-se rendidos à ternura da pequena Mel, que é a segunda filha em comum do casal de atores, que já eram pais de Beatriz, de sete anos.



"Olhos de anjo!", "Que olhos mais lindos", "Tem os teus olhos", "Tão fofa", "Linda e tem a quem sair", foram algumas das mensagens deixadas na publicação.