Paula Marcelo

12:39

Paula Marcelo, a viúva de Camilo de Oliveira, vai casar com Jorge Lopes hoje, sábado, dia 28, às 16h, na Praia da Torre.No entanto, a atrizda imprensa.Segundo a revista TV 7 Dias, a cerimónia civil contará com 100 convidados e terá lugar em frente ao mar.Recorde-se que Paula Marcelo ficou noiva de Jorge Lopes em junho,, o ator Camilo de Oliveira, com quem esteve durante 35 anos.