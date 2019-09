01:30

Três anos depois da morte do ator Camilo de Oliveira, com quem manteve um relacionamento de 35 anos, Paula Marcelo casou de véu e grinalda.A atriz disse o ‘sim’ a Jorge Lopes, numa cerimónia civil que decorreu ontem na praia da Torre, em São Julião da Barra, na freguesia de Oeiras.Familiares e amigos não faltaram ao enlace em frente ao mar que o casal tudo fez para que fosse mantido em segredo, longe dos olhares mais atentos.O evento, que estava a ser planeado desde junho, contou com cerca de 100 convidados. A atriz Sónia Brazão foi uma das convidadas de Paula Marcelo.