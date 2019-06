Viúva de Camilo de Oliveira está noiva

Paula Marcelo voltou a encontrar o amor, três anos após a morte de Camilo de Oliveira. A atriz namora com Jorge Lopes há um ano e meio e durante os ensaios para as marchas populares foi surpreendida com um pedido de casamento.A atriz revelou em entrevista à 'Nova Gente' que o noivo teve um papel importante na sua vida., confessou.Jorge Lopes é irmão de uma amiga da atriz e sempre nutriu um grande carinho por Paula Marcelo. A atriz voltou a dar uma oportunidade ao amor, após viver 35 anos com Camilo de Oliveira., contou.Paula Marcelo confessa à publicação que está muito feliz.A atriz vai casar, pela primeira vez, aos 52 anos, e revela que gostava de ter um "casamento romântico".