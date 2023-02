Paula Marcelo: "Tomei uma data de comprimidos e deitei-me"

17 fev 2023 • 11:31





, disse. Na altura, a viúva de Camilo de Oliveira teve a consciência de que aquele ato trouxe bastante sofrimento aos pais: "Tomei consciência, na altura, que tinha feito muito mal a mim, mas, essencialmente, tinha feito muito mal aos meus pais. Aí, fiz uma promessa a mim mesma de que nunca mais iria magoar os meus pais. A mim, marcou-me imenso. Foi uma inconsciência minha", revelou. Na altura, a viúva de Camilo de Oliveira teve a consciência de que aquele ato trouxe bastante sofrimento aos pais: ", revelou.

Paula Marcelo, de 56 anos, foi a convidada do programa 'Júlia', da SIC, conduzido por Júlia Pinheiro, onde conversou sobre a sua história de vida, a carreira e o amor de 35 anos que viveu com o ator Camilo de Oliveira.Ao falar sobre a adolescência, recordou que, aos 15 anos, atravessou uma fase em que. A tristeza que sentia, aliada a uma depressão, levou Paula Marcelo a uma tentativa de suicídio., contou, explicando que esperava que já não acordaria. No entanto, a mãe da ex-atriz acabou por levá-la para o hospital.