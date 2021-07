Paula Neves desabafa após término de novela da TVI: "Vive-se na autocaravana"

É uma espécie muito literal de ‘vá para fora cá dentro’", assinalou nas redes sociais.



A publicação da eterna Trinca Espinhas de 'Anjo Selvagem' tornou-se viral e captou a atenções até dos colegas de profissão, que aproveitaram a situação para brincar.



Um deles foi André Nunes com quem Paula Neves faz par romântico em 'Bem Me Quer'. "Como a vida das pessoas desce…", escreveu, fazendo uma alusão à condição social da última personagem [a euromilionária Celinha].



Os admiradores aproveitaram para deixar mensagens de força e felicidade para a nova fase em curso.



Paula Neves e o companheiro de longa data Ricardo Duarte concretizaram um sonho antigo ao mudarem-se para uma zona de maior proximadade com a natureza. Atriz está cada vez mais ligada à agricultura e vida no campo.





O processo está a ser demorado e a atriz e o marido Ricardo Duarte já tiveram de deixar o apartamento onde viveram durante vários anos. Para fazer frente a este obstáculo, optaram por viver de forma temporária numa autocaravana.