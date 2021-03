Paula Neves desabafa sobre problemas de infertilidade

" Nunca tivemos o sonho de sermos pais. O assunto da infertilidade custa-me a falar por ser sensível para tanta gente, mas não foi para nós. Percebemos que não era para nós" , contou.



A atriz confessou ainda que ser mãe nunca foi um sonho seu: "Nunca tive o apelo, o instinto maternal, nunca tive o sonho do bebé. Adoro a vida de adulta, não me apetece ter outra. [...] Penoso foi quando estávamos a tentar, tentamos por causa de uma pressão social".



Foi a minha primeira relação que começou com uma grande amizade. [...] De repente há um dia em que surge a paixão, a atração física. Foi ele que deu o primeiro passo, eu não queria arriscar a amizade nem por nada. Nã queria arriscar por causa de uma noite e ainda resisti um dia e meio", afirmou. Recorde-se que há três anos, Paula Neves chegou a falar sobre como os problemas de infertilidade podem afetar a vida de qualquer casal: "Passar por uma situação de infertilidade é uma prova de fogo para um casal. É um mundo de tal modo complicado que o teu desejo de ser mãe tem de estar mais alto do que o sofrimento que vais encontrar ali".

foi uma das convidadas deno programa das tardes da TVI. À conversa com o anfitrião, a atriz que dá vida a Celinha na novela 'Bem Me Quer' do mesmo canal desabafou sobre o seu casamento com Ricardo Duarte, bem como os problemas de infertilidade, confessando que não lhe custou aceitar que não pode ser mãe.A artista começou por contar que conheceu o marido, seis meses antes de começar a gravar a novela 'Anjo Selvagem'. "