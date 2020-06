Paula Neves “inconsolável” com morte de Pedro Lima

16:16

A atriz Paula Neves demonstrou a sua tristeza com a morte do colega de profissão Pedro Lima que morreu no passado sábado, na praia do Abano, em Cascais.

Na sua página de Instagram, a atriz partilhou um desabafo. "Cá estou de volta. Abananada, dorida, triste e estranha, mas a voltar a apreciar as pequenas coisas simples e boas da vida: um dia de sol, um vestido bonito, um dia de verão, um dia de cada vez. Bom dia minha gente", disse.

Recorde-se que este desabafo surge na sequência de outra publicação, em que a atriz lamenta a morte do colega de profissão, Pedro Lima: "Estou inconsolável… nem acredito… lamento tanto… é tão difícil compreender, aceitar…vais fazer tanta falta querido Pedro", escreveu a atriz na legenda da fotografia em que aparece com Pedro Lima nos bastidores da novela ‘Doce Tentação’, da TVI.

Depressa, surgiram várias mensagens de apoio à atriz. "Muita força para vocês e para a família que ele mostrava com tanto orgulho" e "Força querida, é uma perda lamentável", pode ler-se.