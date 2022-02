Paulo de Carvalho vai abandonar os palcos ao fim de 60 anos

Paulo de Carvalho

Vânia Nunes

Aos 74 anos, Paulo de Carvalho demonstrou intenção de terminar a sua carreira. A revelação foi feita pelo próprio cantor, no passado domingo, na final do ‘The Voice Portugal’ (RTP 1). "Faço este ano 60 anos de cantigas. Aproveito para dizer isto aqui: provavelmente, será o último ano do resto da minha vida. Se entendem o que eu estou a dizer", disse.



Surpreendida, Catarina Furtado lamentou a sua decisão, e Paulo de Carvalho continuou: "Será o último ano do resto da minha vida enquanto Paulo de Carvalho do ‘E Depois do Adeus’, da ‘Flor Sem tempo’."





O cantor agradeceu, ainda, o facto de ter sido convidado para cantar com Edmundo Inácio, finalista no formato: "Adoro estar aqui, cantar com esta gente nova. (…) Cada vez há mais gente a cantar melhor em Portugal. Francamente que há. Não faz sentido estar nesta profissão da música, que é uma profissão de dar e receber, se nós não cantamos com gente mais nova."Paulo de Carvalho venceu duas vezes o Festival da Canção (1974 e 1977), percorreu o Mundo a dar concertos e tem mais de 300 canções escritas.