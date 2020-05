Paulo Portas emociona-se com mensagem da mãe em direto: "Muito bom ter um filho como tu"

A carregar o vídeo ...

Paulo Portas emocionado com mensagem da mãe

Paulo Portas foi surpreendido pela mãe, Helena Sacadura Cabral, durante a emissão do 'Jornal das 8', enquanto estava com o jornalista Pedro Pinto, no passado domingo, no qual se celebrou o Dia da Mãe.A escritora fez questão de entrar em direto através de vídeochamada, durante o comentário político do filho., reagiu o líder do CDS-PP, espantado pela surpresa, por ver a mãe no ecrã., disse Helena Sacadura Cabral, que acabou por deixar o rosto da TVI intimidado., afirmou, visivelmente emocionado., respondeu, radiante pelas palavras do filho., desabafou o político., justificou Pedro Pinto.