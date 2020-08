Paulo Rocha revive polémicas com Dânia Neto no regresso a Portugal

Oregresso de Paulo Rocha a Portugal, nomeadamente à ficção da SIC, após nove anos ao serviço da Globo, no Brasil, está a reacender várias polémicas. Uma delas foi a agressão a Gonçalo Sousa, mais conhecido por Gonzo, em dezembro de 2007.O ator agrediu o DJ provocando-lhe vários ferimentos no rosto, que obrigaram a uma cirurgia de reconstrução facial e ao pagamento de mais de oito mil de indemnização. O motivo da zanga terá sido Dânia Neto.No dia das agressões, o ex-cantor dos Excesso foi convidado a pôr música na discoteca Karma, em Rio Maior, onde estava atriz e então namorada. Pouco depois chegou o ator Paulo Rocha, ‘ex’ da estrela, que no calor do momento envolveu-se numa discussão violenta com o rival.O caso arrastou-se durante vários anos na Justiça, mas Paulo Rocha acabou por ser condenando em 2012.Agora, no regresso a Portugal, terá de reencontrar-se com a mulher que o fez perder a cabeça. Dânia Neto é rosto integrante das produções da SIC. Atualmente está a gravar a novela ‘Terra Brava’ e a série ‘Golpe de Sorte’., revelou Paulo Rocha, em direto, após a revelação pública da sua contratação pela SIC.