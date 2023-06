Paulo Vintém alvo de críticas após separação

05 jun 2023 • 11:04

Uma desilusão!! A fama subiu à cabeça", "Para quem gostava tanto da Marta, fartaste-te depressa, ainda por cima com uma bebé nos braços" ou "Devias ter pensado mil vezes antes de teres filhos que não eras um homem de família... Aliás, nota-se a léguas...Queres farra e música e a mamã que cuide da bebé", pode ler-se.





Depois de seis anos de namoro e uma filha em comum, Aurora, de 10 meses, Paulo Vintém, de 44 anos, e Marta Melro, de 38, estão separados. A notícia foi avançada pela atriz nas redes sociais., escreveu.Após a publicação, os seguidores teceram várias críticas ao artista.ousão alguns dos comentários à publicação de Marta Melro.Também no perfil de Instagram de Paulo Vintém, que ainda não regiu publicamente à separação, os seguidores criticaram a atitude do cantor dos D'ZRT:Recorde-se que Marta Melro e Paulo Vintém conheceram-se na série juvenil 'Morangos com Açúcar', em 2006.