Pé de Georgina Rodríguez capta as atenções em produção: "Barbatanas"

"E aquele pé gigante? Muito Photoshop", comentou um seguidor.



"Ela calça o 55", disse outro. "Sou só eu ou há um pé editado demasiado longo?", "Tem o pé mais largo do mundo", foram alguns dos comentários deixados.



Georgina Rodríguez posou para uma nova campanha de biquínis e a sensualidade voltou a dar nas vistas. Mas, desta vez, houve um pormenor no corpo da namorada de Ronaldo que captou mais as atenções.Sentada numa cadeira a ser maquilhada durante a sessão fotográfica, Georgina surge com os pés posados no chão, e um deles saltou à vista por estar demasiado longo.Gozando com o tamanho, muitos foram os que afirmaram que o defeito se tratava do mau uso do photoshop., brincaram ainda outros seguidores.