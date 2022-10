Pedido da TVI adia decisão do processo que Leonor Poeiras colocou contra estação

Estavam marcadas para esta sexta-feira, no Tribunal de Cascais, as alegações finais do processo que Leonor Poeiras colocou contra a TVI. Mas o julgamento acabou por ser adiado por a estação de Queluz de Baixo ter feito “um requerimento de denúncia” apenas dois dias antes da audiência.





“Nós juntámos uma documentação, que o tribunal tinha ordenado, e a TVI veio com um requerimento de renúncia sobre essa documentação levantando uma série de questões e problemas e exigindo que fossem apresentados novos documentos”, disse António Garcia Pereira, advogado da apresentadora, ao. Leonor Poeiras vai ter de apresentar assim “faturas que foram entretanto anuladas”.

O advogado Garcia Pereira esclarece que vai ter um prazo para responder ao requerimento. “Tenho dez dias, a contar com segunda-feira, mas a autora [Leonor Poeiras] comprometeu-se a fazer isso [recolher as faturas] mais cedo”, começou por dizer. “A TVI entendeu que faltam uns documentos, fez observações e nós temos direito de resposta”, arrematou.





Contactada pelo CM, a estação de Queluz de Baixo não respondeu por que razão entrou com o requerimento nesta fase final do julgamento.





Julgamento dura há oito meses





Leonor Poeiras pede uma indemnização de 1 milhão e 286 mil euros à TVI por ter sido dispensada em 2020, ao fim de 17 anos na estação. O julgamento começou em fevereiro e a nova audiência está marcada para novembro.