Pedro Abrunhosa está doente e adia concerto Espetáculo foi cancelado por "motivos de saúde do artista", de 61 anos.

Pedro Abrunhosa

Foto: Pedro Simões

01:30

O músico Pedro Abrunhosa foi obrigado a cancelar o concerto previsto para esta segunda-feira no Festival Tu & Eu, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Segundo a produtora Sons em Trânsito, o espetáculo foi cancelado por "motivos de saúde do artista", de 61 anos.



No mesmo comunicado, a empresa acrescenta que o cantor natural do Porto está "forçado a cancelar os espetáculos deste fim de semana, de forma a regressar com mais força, saúde e, claro, música".

Mais sobre