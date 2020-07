Pedro Alves do 'Big Brother' ameaça: "Se começo a gozar vai-se metade embora"

Na manhã desta quinta-feira, Pedro Alves e Hélder desentenderam-se com a colega Noélia dentro da casa do 'Big Brother'.



Após a discussão, onde a algarvia se exaltou com o concorrente nortenho, Pedro reagiu. À conversa com Hélder no jardim da casa da Ericeira, deixou uma ameaça referindo-se a certos concorrentes.

"Se eu começo a gozar da maneira que gozo com os meus lá fora ia-se metade embora a chorar", disse o companheiro de Jéssica.

"De tanto rir?", questionou Hélder.

"De serem esgaçados, filho… Tu esses ainda não deves ter conhecido… O grupo do esgaçamento… Esquece, aquilo é assim… seja pelo cabelo ou qualquer coisa que vistas… Tudo dá… Juntam-se todos para ver um pormenor, e se te puderem envergonhar à frente de toda a gente…", explicou Pedro, referindo-se ao grupo de amigos com quem priva fora do reality show.



Recorde-se que Hélder e Pedro Alves não têm escapado às críticas dos espectadores do programa da TVI. Recentemente, foram alvo de polémica devido a uma brincadeira onde acabaram por insultar as mulheres.