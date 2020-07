Pedro Alves do 'Big Brother' esclarece polémicas: "Arrependo-me das coisas estúpidas que fiz"

Pedro Alves foi o concorrente expulso na última gala do 'Big Brother'.O jovem já estava a ser alvo de várias críticas nas redes sociais pelos últimos comportamentos durante a prestação no reality show da TVI, e não escapou a ser o escolhido para abandonar o desafio. Esta segunda-feira esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no 'Você na TV' e esclareceu algumas das polémicas que protagonizou., admitiu., disse, mostrando-se arrependido de algumas atitudes dentro da casa mais vigiada do país., desabafou, afirmando que algumas pessoas estão a apontar-lhe o dedo mas está a focar-se nas que estão a deixar mensagenscomo referiu.Goucha não perdeu a oportunidade para confrontar Pedro com alguns dos momentos que mais deram que falar da sua prestação.O apresentador afirmou mesmo que sendoele era, mencionado situações como, ouPedro falou ainda sobre o momento em que tentou fazer fogo no jardim da casa brincando com alcóol e um isqueiro, uma atitude que foi muito criticada pelos espectadores., disse.

"Todos nós temos momentos que fazemos tontices e coisas que são estúpidas. Tenho que interiorizar que errei, mas naquela altura só pensei: "deixem-me estar", confessou ainda.

Sobre a situação com Iury, justificou:Pedro Alves reagiu ainda à expulsão uma semana antes da grande final do reality show., disse., afirmou.