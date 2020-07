Pedro Alves do 'Big Brother' reage a rumores sobre passado de Jéssica

Pedro Alves já reagiu publicamente aos rumores que têm atormentado a vida da namorada, Jéssica.A ex-concorrente do 'Big Brother' tem desabafado várias vezes sobre o que tem sofrido desde que saiu da casa mais vigiada do país, ao ser confrontada com críticas e 'ataques' nas redes sociais que alegam que trabalhou como acompanhante de luxo na Suiça.

"Ela contou-me tudo, mas eu não vou pelo que os outros dizem, nem pelo passado", disse o nortenho que deixou o programa no passado domingo e já regressou a Penafiel, sobre a namorada, à 'TV7Dias'.



"Não me incomoda, porque sei a pessoa que está ao meu lado, sei aquilo que ela tem feito por mim e sei o que quero fazer por ela. Era o que eu dizia sempre: tu por mim e eu por ti", continuou Pedro, desvalorizando o assunto e sem esconder o quanto continua apaixonado pela jovem.

Além do apoio a Jéssica no que respeita a essa fase difícil, Pedro Alves mostra-se confiante da relação. "Quando saí, perguntei-lhe se mantinha os ideais todos, se era o que ela queria, e ela disse que sim",contou, sobre o reencontro entre os dois.



Pedro Alves e Jéssica estiveram na passada segunda-feira em direto no 'Você na TV'. Durante a emissão do programa de Manuel Luís Goucha, o jovem confessou que se arrepende de algumas atitudes dentro da casa, enquanto Jéssica voltou a recordar o 'pesadelo' que enfrentou que ainda está a ultrapassar.