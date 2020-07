Pedro Alves do 'Big Brother' recebido em Penafiel com grande festa

A carregar o vídeo ...

Pedro Alves recebido em Penafiel com festa surpresa dos amigos

Pedro Alves foi o concorrente expulso do 'Big Brother' a uma semana da grande final do programa.O nortenho regressou agora a Penafiel e partilhou a maneira como foi recebido pelos amigos que continuam a demonstrar todo o apoio.No local, prepararam uma surpresa e receberam o jovem com cartazes de boas vindas e alguns cânticos, que o deixaram radiante e comovido. Foram vários os amigos que também não resistiram a divulgar o momento especial nas redes sociais., foram algumas das mensagens partilhadas pelos amigos e admiradores de Pedro Alves., reagiu Pedro Alves, admitindo que nunca irá esquecer aquele momento.

Após sair da casa mais vigiada do país, Pedro Alves, que nos últimos tempos foi alvo de várias críticas da parte dos seguidores do programa e também dos comentadores, mostrou-se arrependido por algumas atitudes durante a prestação.O 'Big Brother' termina no próximo domingo, com os concorrentes Diogo, Ana Catharina, Noélia, Sandrina, Iury e Soraia na grande final.