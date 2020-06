Pedro Alves e Jessica desesperados para fazerem sexo dentro da casa

As temperatuas estão a aumentar dentro da casa mais vigiada do país. Jessica Nogueira e Pedro Alves estão cada vez mais próximos e já não escondem a paixão que estão a viver, nem o desejo de terem momentos íntimos com privacidade.O casal mostra-se desesperado para ter momentos a sós, longe das câmaras e dos microfones de que estão rodeados dentro da casa do 'Big Brother'.Esta quarta-feira, por volta da hora do almoço, os concorrentes fizeram um apelo aos colegas em relação ao assunto., atirou Jessica., disse o companheiro da jovem.Hélder interviu e respondeu a favor do pedido dos colegas:, continuou Pedro, desejoso., rematou a namorada., responde o jovem portuense.Os dois decidem fazer o mesmo apelo ao líder desta semana na casa, Daniel Monteiro., respondeu Daniel em jeito de brincadeira.Pedro Alves também não resistiu a brincar com a situação que está a viver ao lado de Jessica., interrogou-se, referindo-se à falta de sexo desde que entrou no reality show da TVI.