Pedro Alves fala sobre rumores de romance com Sofia Sousa: "Temos muita coisa em comum"

Acordei e apeteceu-me, sei lá, apaixonar-me… Mas isto, por vezes, são apenas impulsos do momento", escreveu a "mãe guerreira". Rapidamente, Pedro Alves reagiu ao comentário feito pela amiga. "Atão", escreveu.



, escreveu a "mãe guerreira". Rapidamente, Pedro Alves reagiu ao comentário feito pela amiga., escreveu.

Tipo. Acordei e apeteceu-me sei lá, apaixonar-me... mas isto por vezes são apenas impulsos do momento. — Sofia Sousa (@_sofia_sousa) April 13, 2021







Os rumores de um possível romance entrecomeçaram a surgir em abril depois de uma troca de mensagens entre os dois nas redes sociais.Fora do reality show, Pedro Alves e Sofia Sousa, embora não assumam o romance. O ex-namorado de Jéssica Nogueira falou com a revista 'TV Guia' sobre o carinho especial que nutre pela "mãe guerreira"., contou.Confrontado com o rumores de romance, Pedro Alves deixa no ar a possibilidade de assumirem um namoro., garantiu.Numa ida de Sofia Sousa ao Porto, o casal esteve a jantar na companhia de Sónia Jesus e o noivo. Pedro Alves confirmou mas não quis prestar mais detalhes., rematou.